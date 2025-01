Sicurezza urbana, il sindaco Lentini: "Inoltreremo una lettera al Prefetto per avere presenza più costante delle forze dell'ordine"

di: Elio Indelicato - del 2025-01-07

L’ennesima rissa tra extracomunitari che si è verificata durante la movida nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano, ha creato preoccupazione tra i giovani e le famiglie con il rischio che dopo l’apertura dei locali e la presenza il sabato e nelle feste di centinaia di giovani, questi possano allontanarli mortificando anche lo sforzo dell’Amministrazione comunale.

Episodi che si aggiungono a quelli denunciati nella via Gioberti o davanti al distributore di bevande in via Vittorio Emanuele, costantemente presidiato da giovani extracomunitari, che spesso per futili motivi finiscono per creare risse e paura nella strada principale della città. Per non parlare del gruppo di giovinastri che entrano nei negozi con fare arrogante o autori di furti in negozi, con ragazza al seguito prontamente arrestati dai Carabinieri.

Ultimamente una rissa violenta con pestaggio tra extracomunitari nella Via Castelfidardo angolo via Scinà, con intervento dei Carabinieri e con un ferito ricoverato al Civico di Palermo. Sono alcuni degli ultimi fatti criminosi avvenuti a Castelvetrano che il sindaco Giovanni Lentini sta monitorando per portare in Prefettura un dossier per far partire il progetto “Strade sicure “ con l’intervento dell’esercito.

Il Sindaco: ”Attendo una nota dei commercianti per inoltrare una lettera al Prefetto per avere una presenza più costante delle Forze dell’Ordine. Il fenomeno - continua il Sindaco - va affrontato, attenzionato, ma non bisogna creare psicosi altrimenti rischiamo di spegnere di nuovo “la luce” e la movida dal Sistema delle Piazze dopo decenni di buio. Vorrei infine fare un appello anche alle società sportive all’associazionismo in genere per impegnare questi ragazzi e farli sentire inclusi nel tessuto sociale".