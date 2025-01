VII Energy Conference: il Futuro dell’Energia Sostenibile in Italia a cura di Energia Italia S.r.l.

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-07

A Palermo il 23 gennaio 2025 si rinnova l’appuntamento nazionale dedicato al dibattito tecnico-scientifico sulle energie rinnovabili con l’Energy Conference, a cura di Energia Italia S.r.l. Società Benefit, azienda leader nella distribuzione di tecnologie fotovoltaiche e nella formazione tecnica per il settore delle energie rinnovabili.

L’evento, patrocinato dall’ARS, si terrà presso l’iconica sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, Palazzo dei Normanni, e vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti istituzionali, esperti del settore e aziende leader nel panorama delle tecnologie fotovoltaiche.

Un’agenda verso gli obiettivi 2030

Promossa annualmente da Energia Italia, da quest’anno organizzata con la collaborazione di Marketing Green srl Società Benefit e della Fondazione Energia Italia ETS, l’Energy Conference si pone come punto di riferimento per tecnici e operatori del settore fotovoltaico, offrendo un’analisi delle politiche ministeriali e regionali volte a sostenere la transizione energetica in Italia.

La conferenza di quest’anno si concentrerà su tematiche cruciali, come il finanziamento della sostenibilità, lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e il ruolo dell’intelligenza artificiale e della blockchain nelle energie rinnovabili.

Un programma di alto profilo

Tra i relatori, saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni Nazionali, della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia, che discuteranno le sfide e le opportunità per il settore fotovoltaico, evidenziando il ruolo chiave delle imprese nel miglioramento dell’efficienza energetica.

I dibattiti vedranno la partecipazione di aziende leader, nonché delle principali testate giornalistiche di settore, come Solare B2B e Qualenergia.it e patrocinato gratuitamente dalla RAI.

Le tematiche oggetto della giornata proporranno interessanti spunti di riflessione anche per gli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e dei Geometri i quali hanno accreditato l’Energy Conference quale evento professionalmente formativo.

Importante anche la partecipazione delle associazioni di categoria, che contribuiranno con il loro punto di vista sullo sviluppo economico e occupazionale legato alla transizione energetica.

L’Energy Conference si articolerà in quattro panel di discussione:

1. “Finanziare un futuro sostenibile attraverso le rinnovabili”

2. “Fotovoltaico ed energie rinnovabili: le opportunità del mercato per il 2025”

3. “Prospettive di sviluppo del capitale umano”

4. “Intelligenza Artificiale e blockchain applicate alle energie rinnovabili”

L’evento rappresenta un’occasione unica per affrontare i principali temi legati alla green

economy e all’innovazione tecnologica, evidenziando l’impatto sociale delle energie

rinnovabili e le opportunità per le imprese italiane.

Un invito agli attori chiave del settore

L’Energy Conference rappresenta dunque sia un’occasione di confronto tra gli operatori del settore e le istituzioni, sia una manifestazione di grande rilevanza per la tematica della sostenibilità e delle relative opportunità di sviluppo che ne derivano.

Per ulteriori informazioni:

- Desiree Giambelluca – [email protected] | Tel. 329 2659585

- Andrea Chiovo – [email protected] | Tel. 380 7695172