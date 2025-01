Droga ed un coltello nei pantaloni, denunciato 20enne menfitano

di: Redazione - del 2025-01-08

(ph. Giuseppe Buscemi avvocato del giovane ventenne)

Sorpreso con dosi di droga un giovane menfitano nei pressi di via Raffaello ed è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione di Menfi, durante la perquisizione, sono state trovate dosi di cocaina e marijuana, oltre ad un coltello nascosti nei pantaloni.



Il giovane è stato notato dai Carabinieri il 5 Gennaio scorso intorno alle ore due di notte in transito in Via Raffaello ed è stato fermato per un controllo. Solo al momento dell’intimazione “Fermo, carabinieri!” il giovane ha realizzato la situazione, tentando una timida e breve fuga, subito bloccata dai Carabinieri. Durante la perquisizione sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto le sostanze stupefacenti.

Il giovane nato a Sciacca ma da tempo residente in Menfi ha subito ammesso di trasportare della droga e, in effetti, all'interno dei pantaloni sono stati trovati dosi di cocaina, diversi grammi di marijuana e un coltello. S.A. è stato quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacente e porto di armi od oggetti atti a offendere. Il 20enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato la perquisizione e il sequestro del materiale rinvenuto. Il giovane è difeso dall'Avvocato Giuseppe Buscemi (nella foto in copertina).