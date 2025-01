Comitato ordine e sicurezza, il Prefetto di Trapani venerdì a Castelvetrano. Previsto incontro con Sindaco e vertici delle Forze dell'Ordine

del 2025-01-08

Il Prefetto di Trapani, Dott.ssa Daniela Lupo ha convocato per il prossimo 10 gennaio a Castelvetrano, come ci conferma il Sindaco Lentini, sentito telefonicamente, il terzo incontro del Comitato provinciale con al centro il tema della sicurezza urbana. Alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, oltre al Sindaco Giovanni Lentini saranno presenti i vertici provinciali di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Parteciperà anche il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro. A pochi giorni dall'episodio avvenuto e da altri successi nei giorni scorsi è sicuramente un bel segnale per la città di Castelvetrano.