Il lettore scrive: "Prezzi altissimi dei biglietti aerei per le vacanze estive"

di: Redazione - del 2025-01-08

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore, Giovanni Ingrasciotta, che ha raccontato la problematica legata al "Caro Voli" ma che in questo caso riguarda i biglietti aerei per il periodo estivo con tanti mesi di anticipo, lievitati a dismisura rispetto agli anni scorsi.

"Sono un castelvetranese che da anni vive a Gorizia, ogni estate trascorro le vacanze insieme a mia moglie ed ai miei bambini nello splendido mare di Triscina, che oltre ad essere splendido, rievoca bellissimi ricordi della mia infanzia, ho la fortuna di riuscire a programmare le ferie estive con largo anticipo riuscendo a spendere una cifra "accettabile", almeno fino alla scorsa estate.

In questi giorni sto ricominciando a pensare alle ferie, ma purtroppo mi sono scontrato contro una realtà sconcertante, pensando ben 8 mesi prima alle ferie i prezzi imposti dalla compagnia aerea "low cost" Ryanair sono elevatissimi. Per 2 adulti e 2 bambini un volo di A/R per il periodo estivo in genere costa 1000 euro, prezzo assolutamente fuori portata di una famiglia che vive di uno stipendio".