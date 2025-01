Lettera al Direttore: "Riapriamo al traffico il Sistema delle Piazze e lo chiudiamo nel fine settimana"

di: Redazione - del 2025-01-08

Riceviamo e pubblichiamo una "Lettera al Direttore" da parte del nostro lettore Filippo Carimi, che vive proprio in prossimità del Sistema delle Piazze oggi chiuso al traffico un tempo centro nevralgico della città di Castelvetrano.

"Sono Filippo Carimi e vivo nel Sistema delle Piazze da sempre la mia casa paterna è nella via Militello dietro la Chiesa Madre. Nella mia vita ho vissuto le piazze quando erano il fiore all'occhiello della nostra Castelvetrano ed erano il cuore pulsante della città. Ahimè ho anche assistito al triste passaggio che il Sistema delle Piazze ha fatto dal giorno della sua funesta chiusura: da allora anche le nostre vite da residenti sono cambiate, iniziarono e continuano atti di vandalismo vari, da imbrattamento di prospetti a rotture di citofoni e anche a danni a portoni di ingresso per non parlare dello spaccio e della assoluta frequentazione di extra comunitari di ogni ordine e grado.

Tutto questo ha portato e porta anche ad una svalutazione degli immobili esistenti, viene difficile sia vendere che affittare in tutta la zona, motivo principale il sopradescritto ambiente ma non meno grave la chiusura a Ztl di tutte le strade con relativo divieto di parcheggio auto che in un periodo furono vietati anche ai residenti privi di garage in tale via, così ci ritrovammo nella gran parte catapultati in un disagio non da poco.

Oggi devo dire che la situazione è lievemente migliorata ma lontani da una vita normale, l'apertura di questi coraggiosi e lodevoli imprenditori dei locali nel Sistema delle Piazze e mi riferisco a Cusà e la Corte d'Aragona hanno contribuito con la loro attività a diminuire il bivaccare di soggetti poco raccomandabili.

Ritengo che ormai sia ora di smetterla nell'accanirsi a tenere questo Sistema delle Piazze chiuso. L'esperimento è durato già tanto ed i risultati sono tutti negativi in crescendo, quindi a mio avviso bisognerebbe rendere tale luogo carrabile dal lunedì al venerdì sperando in una graduale ripresa della vita normale in tutta la zona, sperando che coraggiosi abbiano nuovamente l'intraprendenza di investire in tale zona, e rendere il Sistema delle Piazze a Ztl nei weekend di sabato e domenica con un intensificarsi di controlli da parte delle forze dell'ordine così da permettere una vivibilità delle piazze che associato all'augurio di nuove attività e nuovi residenti possa uscire da questo triste stato di agonia.

Bisognerebbe viverci nel Sistema delle Piazze per capire che realmente ha bisogno di tornare seppur parzialmente a quello che era il normale ciclo vitale che esisteva dai tempi dei tempi nell'augurio che la nuova amministrazione possa intelligentemente valutare consigli spassionati e privi di interesse alcuno se non quello di ritornare ad una normalità di vita che noi residenti abbiamo dimenticato da quel maledetto giorno di chiusura del Sistema delle Piazze".