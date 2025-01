Da Palermo a Trapani con 80 kg di hashish in auto, Polizia arresta 51enne campano

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-09

I poliziotti della Squadra volanti di Palermo hanno arrestato un 51enne trovato in possesso di 80 chili di hashish. Gli agenti durante le loro attività di controllo del territorio hanno notato un auto con targa estera e gli hanno intimato l’alt per effettuare un accertamento. Il posto di blocco in viale Regione Siciliana a Palermo all'altezza di Bonagia, in direzione Trapani-Mazara del Vallo.

Il conducente però si è fermato solo decine di metri dopo e si è dimostrato nervoso ed insofferente. In più, durante i controlli, gli operatori hanno notato che i finestrini dell’autovettura, se fatti abbassare, si bloccavano ad una certa altezza andando fuori asse.

Insospettiti da queste circostanze hanno portato l’uomo e il mezzo su cui viaggiava nella caserma di Polizia “Pietro Lungaro” dove, a seguito di una perquisizione accurata, si è scoperto che a bloccare i finestrini erano dei panetti di hashish nascosti nel telaio dello sportello.

In totale, all’interno del mezzo, sono stati rinvenuti centinaia di panetti di droga per un peso complessivo di circa 80 chilogrammi. Il conducente è stato quindi arrestato e la sostanza stupefacente sequestrata.