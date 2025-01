Folgore, a Piana degli Albanesi con consapevolezza. In rossonero l'attaccante Baldé

di: Redazione - del 2025-01-11

Con la consepevolezza di aver messo sotto la prima della classe, domenica scorsa al Paolo Marino, i rossoneri di Giovanni Iacono, squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 gennaio, saranno di scena domani a Piana degli Albanesi, matricola del campionato di Eccellenza che non nasconde velleità di Play Off. Prima trasferta del nuovo anno per la Folgore di Iacono che dovrà vedersela con un avversario di rispetto considerando anche i punti in classifica ma la squadra quest'anno ha disputato buone prestazioni contro avversari sulla carta più forti e questo potrebbe essere di buon auspicio per la gara di domani.

Nei giorni scorsi è arrivato in rossonero un nuovo acquisto, si tratta di Eduardo Bubacar Baldé, attaccante classe 1999, originario della Guinea Bissau ma con passaporto portoghese. Cresciuto nel club Espinho in Portogallo è giunto in Italia alla Sampdoria e nell'Empoli Under 19 per poi passare alla Nuova Florida squadra romana di Ardea in serie D. Poi l'esperienza a Termoli sempre in D, ultima stagione in Portogallo. Baldè, per la dirigenza e per il tecnico rossonero, sarà l'innesto che va a rafforzare il reparto offensivo.

Tornando alla gara di domani, Iacono potrebbe confermare l'undici che ha messo in forte difficoltà l'Athletic Club Palermo con il solo dubbio di schierare fin dall'inizio il nuovo arrivato in casa rossonera e testarlo fin da subito in coppia con Iddrissou Subutan. Arbiterà l'incontro, fischio d'inizio ore 14:30, il sig. Giuseppe Pecora della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Lalomia di Enna e Principato di Agrigento.

Probabile formazione (5-3-2): Pizzolato; Tarantino, Bertoglio, Baiata, Priola, Gomes; Spanò, Kamara, Tourè; Subutan, Baldè (Pisciotta).