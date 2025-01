Furto con spaccata nella notte a Castelvetrano ai danni di un negozio del centro

di: Redazione - del 2025-01-11

A poche ore dal vertice che si è tenuto ieri a Castelvetrano alla presenza del Prefetto e dei rappresentanti della Forze dell'Ordine, un furto con spaccata è stato perpetrato ai danni di un negozio in franchising "Tutto a 1 Euro" sito nella centralissima via Vittorio Emanuele angolo via Rocco Pirri.

I malviventi hanno abbattuto la porta vetrata con una vettura in manovra a retromarcia. Prima avevano girato le telecamere posizionate all'esterno ma non si sono accorti di quelle all'interno del negozio che sono rimaste attive. Dalla cassa gli autori del furto hanno prelevato una settantina di euro. Indagano le forze dell'ordine intervenute.