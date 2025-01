Santa Ninfa, domani verrà intitolata una piazza a Don Antonio Riboldi

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-14

La cittadina, dove Don Riboldi è stato parroco per vent'anni, ricorderà il proprio pastore impegnato nella lotta per la ricostruzione del Belíce e nella lotta alle mafie. Alla manifestazione, inserita nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantasettesimo anniversario del terremoto del 1968, che si terrà alle ore 19.00, nella piazza antistante la Chiesa di Cristo Risorto, prenderanno parte il Sindaco Carlo Ferreri e l' Amministrazione comunale, il Consiglio, il Vescovo di Mazara del Vallo Mons. Angelo Giurdanella, il Parroco don Salvatore Cipri e i vicari parrocchiali, le forze dell'ordine.

“Era doveroso - dice il Sindaco Ferreri - intitolare una piazza principale della nostra città al nostro parroco, poi divenuto Vescovo di Acerra, che lottò al fianco della sua gente per i diritti della popolazione del Belice. Insegnò a più generazioni di giovani ad avere coraggio, fu profeta della povera gente, eroe civile contro le mafie. A distanza di otto dalla sua morte, la comunità di Santa Ninfa colma un vuoto saldando un debito di riconoscenza nei suoi confronti".