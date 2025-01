(VIDEO) L'escavatore anfibio in azione per la rimozione della posidonia. Alghe accatastate al momento lungo la banchina

di: Redazione - del 2025-01-14

Proseguono senza sosta i lavori della ditta Cosmac per la rimozione delle alghe che hanno ostruito il passaggio in entrata ed uscita dal porticciolo di Marinella di Selinunte creando enormi disagi ai pescatori della locale marineria.

Da ieri è attivo all'interno del porto l'escavatore anfibio che sta lavorando sodo per liberare un passaggio importante nell'imbocco. La posidonia rimossa viene accatastata momentaneamente lungo la banchina per poi successivamente trasportarla in un altro sito. Così come riferito qualche giorno dall'Assessore Davide Brillo.