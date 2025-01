Furto con "spaccata", carabinieri attivi sulla pista per identificare l'autore

di: Elio Indelicato - del 2025-01-14

I Carabinieri sembrano avere imboccato una pista giusta per arrivare ad indentificare l’autore della “spaccata” ai danni di un commerciante del centro di Castelvetrano. All’indomani del furto all’interno del negozio di via Bettino Ricasoli angolo con la via Vittorio Emanuele i Carabinieri i militari sembrano avere imboccato una pista dopo avere visionato gli impianti di video sorveglianza della zona.

Sarebbe stata una Fiat Uno in retromarcia probabilmente rubata a sventrare la vetrina della porta che avrebbe poi consentito al ladro di rubare la cassetta del misuratore fiscale con un magro bottino di poche decine di euro. Il ladro avrebbe agito da solo e anche se la notizia non viene confermata, si tratterebbe di un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine magari autore di altri furti nella zona.