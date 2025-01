Il lettore scrive: "Lungo disservizio idrico nella zona Nord, unica nota lieta l'autobotte "tampone"

di: Redazione - del 2025-01-14

Riceviamo e pubblichiamo la nota alla redazione da parte di un cittadino castelvetranese, Salvatore Spataro, che vive nella zona Nord della città e che da tempo ha segnalato anche al Sindaco, il forte disagio che vivono i residenti di quella zona a causa della mancata erogazione idrica.

"Segnalo un disservizio idrico protratto da almeno tre mesi, nella zona Nord di Castelvetrano, vicino al ristorante 'La collinetta', precisamente in via San Gandolfo da Binasco e, seppur in maniera più limitata, in via Giovanni Paolo II.

Nonostante gli avvisi e i solleciti, i tecnici del Comune non sembrano aver provato ad individuare il guasto. Il Sindaco avvisato con PEC, paventa tempi lunghi. Tuttavia, si riscontra un' inerzia difficile da comprendere per una mancata erogazione (totale) per un tempo così lungo. Ci sono almeno trenta nuclei familiari coinvolti e data l'essenzialità del servizio, ci aspettiamo un'attenzione maggiore.

L'unica nota positiva è la presenza del servizio sostitutivo con autobotte che "tampona" il lungo disservizio, con la preziosa dedizione dell'unico addetto al servizio cui va la gratitudine e stima delle famiglie coinvolte"