I diari personali di Matteo, le foto in vacanza nei manoscritti dal 2003 al 2019

di: Redazione - del 2025-01-12

I diari segreti di Matteo Messina Denaro, scoperti durante una delle tante perquisizioni dopo il suo arresto, hanno portato alla luce un "intimo" documento e proprio per questo unico nel suo genere, di straordinaria importanza, secondo gli inquirenti, in cui sono raccolti appunti e pensieri annotati dal boss fra il 2003 e il 2019, che adesso si possono sfogliare e leggere. Così come riporta Repubblica.it.

I diari personali che l'ex superlatitante ha aggiornato dal 2003 al 2019 e che ha tenuto "vivi" contro la sua volontà spiegando questa circostanza proprio in un passaggio trascritto: per consegnarlo alla figlia Lorenza. Tra i diari anche una carrellata di foto che ritraggono il boss in vacanza a Verona.