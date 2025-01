Folgore, pareggio a Piana degli Albanesi. Pizzolato para un calcio di rigore

di: Redazione - del 2025-01-12

Gara equilibrata a Piana degli Albanesi con i rossoneri che potevano sfruttare meglio la superiorità numerica per via del rosso diretto rimediato dal centrale difensivo locale intorno al 60esimo. Nonostante l'espulsione subita, sono stati i locali a rendersi pericolosi, prima reclamando un rigore per un presunto fallo di mano commesso da Faraone, entrato al posto di Kamara dopo l'espulsione del calciatore del San Giorgio Piana e poi sbagliando con Torres il rigore invece concesso dal direttore di gara Pecora di Messina.

L'attaccante argentino si è fatto ipnotizzare da Pizzolato che ha mantenuto inviolata la sua porta. Tutto sommato un buon punto per la Folgore ma forse in quella mezz'ora in superiorità numerica si poteva fare qualcosa di più.