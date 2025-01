Si è spento dopo una lunga malattia il fotografo Oliviero Toscani, fu assessore a Salemi

di: Redazione - del 2025-01-13

Si è spento nell'ospedale di Cecina, dove era ricoverato dal 10 gennaio scorso per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il fotografo, 82 anni, Oliviero Toscani. Era malato da tempo: due anni fa gli era stata diagnosticata una rara malattia, l’amiloidosi. Fotografo irriverente e geniale, con le sue campagne pubblicitarie ha rivoluzionato il mondo della comunicazione. Il fotografo della luce come amava farsi conoscere che ha lavorato per le più prestigiose case di moda. Lunga la sua "militanza" in Benetton conclusa con una diatriba legata alla realizzazione di foto reali a condannati a morte negli USA.

Nel 2008 era stato anche assessore nel comune di Salemi con Vittorio Sgarbi sindaco. Alla domanda cosa fosse il successo, Oliviero Toscani rispondeva: "Cerco facce nuove, persone con entusiasmo negli occhi, pretendo che non abbiano trucco, il bello è un'altra cosa". Il futuro per Toscani era: "Penso al cosmo, all'universo, alle stelle. Quando capiremo tutto questo, ecco sarà il futuro".