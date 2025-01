Furto con spaccata a Castelvetrano, i commercianti del centro: "Paese apparentemente abbandonato a se stesso"

di: Elio Indelicato - del 2025-01-13

“La spaccata“ arriva anche a Castelvetrano nella via principale di Castelvetrano. Ad essere preso di mira un negozietto dove si vende tutto ad un euro. Intorno alle tre del mattino un uomo non ben identificato dalle immagini delle telecamere, con la sua utilitaria ha preso di mira la vetrata del negozio che fa ad angolo tra la via Bettino Ricasoli e la via Vittorio Emanuele e con una retromarcia ha mandato in frantumi la vetrata laterale del negozio.Il ladro prima di effettuare l’atto vandalico si era preoccupato di spostare verso l’alto la telecamera per evitare di essere ripreso non immaginando probabilmente che ce ne era un altro all’interno del punto vendita.

Una volta sfondata la porta il ladro è sceso dall’auto e si è portato dietro la cassetta dei soldi con un misero bottino di circa settanta euro, mentre sicuramente resta il danno maggiore della porta. Sono state le commesse all’atto dell’ apertura, ad accorgersi dell’azione delittuosa e ad avvertire il titolare del negozio e contemporaneamente i Carabinieri che nella giornata di domani inizieranno a visionare gli impianti di video sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili ad arrivare all’individuazione del ladro.

Giovanni Favata, commerciante che abita a a pochi metri da dove è successo l’episodio aggiunge: ”Apprendo con enorme dispiacere che il punto vendita "tutto 1 euro" è stato preso di mira ancora una volta. La cosa che più mi fa preoccupare è la disinvoltura con la quale si agisce, nella consapevolezza di rimanere nell'anonimato. Proprio ieri, nell'incontro a palazzo comunale, il Prefetto Daniela Lupo aveva dichiarato "lo Stato è presente". Oggi i fatti raccontano il contrario. Da esercente e a nome del Consorzio Commercianti del Centro Urbano mi preme sottolineare come l'urgenza di un maggiore controllo del territorio sia di primaria importanza in un paese apparentemente abbandonato a se stesso; almeno questa è la sensazione percepita da tanti".

"Desideriamo esprimere solidarietà - prosegue il portavoce del consorzio - al titolare dell'esercito e, parimenti, preoccupazione per il continuo susseguirsi di eventi di criminalità ordinaria. Il Consorzio dichiara vicinanza ed offre, ancora una volta, il contributo gratuito a questa Amministrazione, per le eventuali scelte, difficili, che dovrà operare per affrontare il problema sicurezza in maniera seria e decisa".