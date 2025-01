Nuova scommessa imprenditoriale a Castelvetrano. La Champagneria apre un B&B in piazza Ciaccio Montalto

di: Redazione - del 2025-01-17

La nota Champagneria dei fratelli De Priamo, dopo venti anni di intensa attività lavorativa di Vito e Francesco nel Bar, diventa anche un modernissimo B&B. I fratelli De Priamo dopo tanti sacrifici e tanto lavoro, hanno deciso di investire ulteriormente sul territorio creando una nuova e moderna struttura ricettiva nella piazza Ciaccio Montalto (area del mercato rionale) a gestione familiare già operativa con cucina, servizi autonomi in camera per tutti coloro che decidessero di soggiornare per brevi o lunghi periodi. B&B è dotato di ampio parcheggio esterno con sistemi di videosorveglianza.

Un plauso a giovani imprenditori che credono fermamente nel territorio castelvetranese offrendo, attraverso la nuova struttura ricettiva, la possibilità di soggiornare nella nostra città ricca di storia, arte e cultura.

Auguri da parte della redazione per la nuova attività ai fratelli De Priamo.