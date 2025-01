Partanna, trovato senza vita il corpo di Daniel, il rumeno allontanatosi da casa con il cane

di: Redazione - del 2025-01-17

E' stato trovato riverso in un dirupo il corpo senza vita di Daniel Anton, un rumeno classe 1971 abitante a Partanna. Da qualche giorno era stato lanciato l'allarme della scomparsa del 54enne che l'ultima volta era stato avvistato assieme al suo cane. Dopo le ricerche avviate dai Carabinieri della locale Compagnia di Partanna, il cadavere di Daniel è stato ritrovato in un dirupo in contrada Frassino. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione non si esclude la pista del suicidio.