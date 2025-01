(VIDEO) Terremoto del ‘68, “nel 2025 vivo in baracca con le pareti in amianto”

di: Redazione - del 2025-01-17

Nel 2025 a distanza di 57 anni dal Terremoto che colpì la Valle del Belìce, si può ancora vivere in baracche con pareti in amianto? Sembra assurdo ma è così. A mostrarci le immagini la giornalista Francesca Capizzi. Le abitazioni, vere e proprie baracche, furono devolute allora da tre quotidiani nazionali ed i villaggi presero il nome di tre città: Bergamo, Trieste e Napoli.

Ci troviamo a Montevago, un cittadino racconta e fa vedere la struttura della propria abitazione: "Vivo qui da 24 anni, ho avuto in eredità questa struttura, le pareti sono di amianto, il tetto è di cartongesso, con l'amianto nella parte superiore ed il lanavetro nel mezzo. Adesso il comune ha comunicato che rimuoverà tetto ma per la ricostruzione dovrei pensarci io e non ho alcuna disponibilità".

Poi attraverso le immagini, la giornalista Capizzi avvicina un altra persona che vive nelle stesse condizioni a decenni di distanza dalla ricostruzione post terremoto.