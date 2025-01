Ci ha lasciato il Preside Totó Ferri. Una vita per la scuola e la famiglia

del 2025-01-20

È venuto a mancare l’ex Preside Totó Ferri all’età di 86 anni. L’ex Preside Ferri ha diretto il Liceo Scientifico, del Commerciale e non solo. Pilastro nella fondazione dell’Unitre a Castelvetrano è stato da tutti stimato e apprezzato per la sua preparazione, professionalità e passione in ambito scolastico.

Negli anni ottanta fu assessore e vice sindaco e segretario del partito socialista. Alla famiglia vanno le condoglianze del Direttore e dell'intera Redazione.