Il lettore scrive: "Siamo stati anche 8 ore consecutive senza luce" La segnalazione giunge da Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2025-01-21

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Giovanni Incerto su una situazione che riguarda un grave disservizio sulla rete di energia che colpisce la contrada Belice Mare a Marinella di Selinunte dove sono fra l'altro ubicati anche due strutture ricettive ed un condominio di 168 appartamenti conosciuto come Villaggio La Fenice.

"Già da diversi anni in inverno, alle prime piogge, inizia ad andare via l’energia elettrica ma nelle ultime settimane il problema si è ulteriormente aggravato, nella sola settimana di Natale l’energia è mancata circa 18 ore con punte di 8 ore in una sola giornata. Purtroppo oltre al danno della mancanza dell’energia anche la beffa, dopo le nostre segnalazioni vengono a montare un gruppo elettrogeno per garantire l’energia, ma spesso lo montano con la fase inversa causando danni agli impianti. Mi sembra assurdo che queste cose possano avvenire ancora nel 2025".