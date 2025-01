Castelvetrano, scontro fra due auto in via Mazara, Vigili del Fuoco sul posto per estrarre ferito dalla vettura

di: Redazione - del 2025-01-21

Stamattina è avvenuto uno scontro fra due auto, una Skoda Octavia ed una Fiat Punto lungo la via Mazara a Castelvetrano. Per cause che sono ancora da accertare le autovetture sono entrate in collisione. Sono intervenuti i sanitari che hanno sollecitato l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un ferito da una delle due autovetture.

Il conducente della Fiat Punto A.P classe 1981 è trasportato in Ospedale per una serie di contusioni.

In aggiornamento...