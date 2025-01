Controlli nel weekend, Carabinieri di Castelvetrano denunciano due cinquantenni

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-21

I Carabinieri delle Compagnia di Castelvetrano, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di blocco dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato: un 54enne castelvetranese per guida senza patente (mai conseguita) ed un 51enne di Partanna che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello, sottoposto a sequestro;

Nel corso del medesimo servizio sono state altresì segnalati alla Prefettura di Trapani 5 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) per uso personale, tra i quali un 20enne a cui è stata anche ritirata la patente di guida.