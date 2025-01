“Come un diamante”, il singolo di Rosaria Ajello da oggi su tutte le piattaforme digitali

di: Francesca Capizzi - del 2025-01-18

“Come un diamante”, il singolo di Rosaria Ajello oggi su tutte le piattaforme digitali. I principali digital store sono: Spotify, Apple music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal, I Tunes.

E’ uscito oggi , il singolo della cantautrice Rosaria Ajello dal titolo «Come un diamante». Si troverà su tutte le piattaforme digitali. Trentacinque anni, originaria di Bisacquino, ma adottiva menfitana, la Ajello vanta diverse esperienze nel campo della musica. La sua voce, sin da piccola, non passava inosservata ed è cosi che i suoi genitori e gli amici l’hanno convinta a seguire la sua passione, diventata poi un lavoro. Oggi, Rosaria, lavora e si esibisce in acustico con il duo «RaJ», acronimo del nome dell’artista. Ha partecipato a diversi concorsi canori nazionali e per alcuni anni, ha anche partecipato a «Casa Sanremo».

«Come un diamante - spiega Rosaria - sarà un apripista del nuovo EP dove si potranno ascoltare brani su tematiche sociali e di grande attualità. Il testo di Come un Diamante racconta una storia di dolore, tradimenti e smarrimento. La protagonista riflette sulle sue esperienze di sofferenza, sentendosi ferita e come se non meritasse amore. Nonostante i momenti di disperazione e il desiderio di fuggire lontano, una voce profonda, che sembra provenire dal cuore o da una presenza superiore, la richiama al suo valore. Questa voce - conclude Ajello - le ricorda che è unica, preziosa come un diamante, amata come una figlia e una sposa, e che il suo valore è immenso».

Rosaria Ajello che ha curato la parte vocale e gli arrangiamenti musicali, con la collaborazione del pianista Luigi Montalbano, ha avuto anche la collaborazione di Loredana Plaia, che ha scritto il testo.