(VIDEO) Cinghiali attraversano la strada, vettura ne colpisce due. Grande paura per il conducente: “Grazie al freno a mano non sono andato a finire contro gli alberi”

di: Redazione - del 2025-01-19

Brutta avventura per un castelvetranese che ieri notte stava dirigendosi a bordo della sua vettura verso Triscina quando improvvisamente un gruppo di cinghiali ha attraversato la strada. Il conducente istintivamente ha azionato i freni ma non ha potuto evitare l'impatto con due cinghiali. Ingenti danni alla vettura e tanta paura per il malcapitato castelvetranese.