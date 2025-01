San Sebastiano Patrono della Polizia locale, a Salemi officiata messa alla presenza del Vescovo

del 2025-01-21

Venerdì 20 gennaio in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Patrono della Polizia locale municipale, il corpo della p.m. di Salemi si è riunito per festeggiare per il secondo anno consecutivo la predetta ricorrenza presso la Chiesa del SS. Crocifisso in piazza Riformati.

In quell’occasione dopo la Santa Messa officiata dall’arciprete don Vito Saladino e dal Vescovo di Mazara Angelo Giurdanella che nell’omelia ha argomentato sulla storia di san Sebastiano martire e dopo la lettura delle preghiere del vigile urbano e di quelli caduti in servizio, il comandante dopo aver fatto un discorso incentrato sulla condizione della polizia municipale in generale ha colto l’occasione per conferire dei riconoscimenti al personale gradi di Ispettore Superiore ad alcuni agenti conferendoli simbolicamente ad alcuni (Isp. Principale Petralia P., Cardillo P.L. e Palermo R.) tra coloro che si sono maggiormente distinti nello svolgimento delle attività istituzionali.

Alla fine della cerimonia il vescovo ha benedetto il personale ed i veicoli di servizio della polizia municipale. In quell’occasione è stato suonato il silenzio fuori ordinanza. Alla cerimonia hanno partecipato i comandanti dei comuni viciniori, una rappresentanza dell’amministrazione comunale, della protezione civile, dei vigili del fuoco, della pro-loco, dell’associazione delle guardie eco-zoofile e tantissimi cittadini. Dopo la cerimonia religiosa si è tenuto un convivio presso un locale ristorante –pizzeria ove ha partecipato anche il Vescovo.