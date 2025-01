Diga Trinità, la questione finisce in Parlamento, il Ministro Musumeci: “Decisione Mit per gravi carenze”

di: Redazione - del 2025-01-22

La questione della Diga Trinità fuori esercizio, è entrata in Parlamento, all'interrogazione posta in aula dal Deputato di Italia Viva, On. Davide Faraone, l'ex governatore della Regione Sicilia, attuale Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del Governo Meloni Nello Musumeci ha riferito che "Le modalità le decide la Regione. La decisione del Mit per gravi carenze sulla sicurezza". Non ci sta la Coldiretti che commenta negativamente gli sversamenti: "Così nemmeno una goccia per usi agricoli".

Continuano intanto i contatti fra il Governatore siciliano Schifani ed il Ministro Matteo Salvini. Domani si prospetta un'altra giornata importante che potrebbe portare ad una decisione. Ed il comparto agricolo spera in una definitiva soluzione al problema dell'invaso.