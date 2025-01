Partanna, 15enne dà fuoco a un materasso. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-01-22

Momenti di paura tra gli ospiti della casa di accoglienza “Renda Ferrari” di Partanna in via Libertà 28 dove un giovane 15enne, per motivi che spiegherà ai carabinieri di Partanna, ha dato fuoco ad un materasso.

Le fiamme hanno danneggiato una porta finestra mentre il fumo ha invaso la struttura procurando una certa preoccupazione. Qualcuno ha avvertito i vigili del fuoco di Castelvetrano che sono arrivati sul posto per spegnere il principio di incendio così come i carabinieri di Partanna che vorranno capire cosa abbia spinto il minore a questo gesto che poteva procurare maggiori danni.