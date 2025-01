Parco delle Rimembranze, 100 mila dalla finanziaria regionale. Soddisfazione dell'On. Bica: "Deve tornare a essere il cuore pulsante della comunità castelvetranese"

di: Redazione - del 2025-01-23

Il Parco delle Rimembranze di Castelvetrano sarà oggetto di riqualificazione grazie ad un emendamento fortemente voluto dall'On. Giuseppe Bica inserito nella Finanziaria Regionale. L'importo per la riqualificazione è di 100 mila euro. Soldi che serviranno portare avanti il progetto che prevede "l'ampliamento dell'area giochi per i bambini, l'installazione di attrezzature per lo sport all'aperto, un moderno sistema di videosorveglianza per la sicurezza di tutti e la riqualificazione completa dell'intera area verde".

Sul progetto soddisfazione mostrata dall'On. Giuseppe Bica di FdI: "La particolarità di questo intervento e quella che si partirà con un concorso di idee, coinvolgendo attivamente i professionisti del territorio. Il Parco delle Rimembranze deve tornare a essere il cuore pulsante della comunità castelvetranese".