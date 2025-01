Lotta per la vittoria in Serie A, tante protagoniste tra le favorite

di: Giovanni Borrelli - del 2025-01-21

Inter, Napoli, Atalanta, ma anche Lazio e Juventus entrano tutte nel palinsesto bet betfair Antepost delle squadre favorite alla vittoria di Serie A 2024/2025 , con le relative differenze statistiche, di ingaggi e rose o degli impegni UEFA, che sicuramente pesano nella valutazione dei bookmaker.

In questa prima parte di campionato abbiamo visto un Napoli solido, Inter e Atalanta concludere un gran numero di partite con risultati a trazione over 2.5, ma abbiamo anche notato il perfezionismo statistico di Thiago Motta, con i suoi 11 pareggi e la Vecchia Signora imbattuta per tutto il girone d’andata.

Nel frattempo, Lazio e Fiorentina sono partite a razzo per poi subire una battuta d’arresto, mentre il Milan tra mille difficoltà è riuscito a portare a casa la Supercoppa Italiana.

Napoli, Inter e Atalanta la tris vincente secondo le statistiche

La top 3 del girone di andata mostra chiaramente uno dei campionati di Serie A più agguerriti, disputati negli ultimi anni.

Il Biscione resta il favorito per la vittoria del Tricolore quotata a 1.66, le due gare da recuperare restano sicuramente un vantaggio prezioso, mentre l’armata di Conte si insedia come sfidante eccellente, al netto delle competizioni UEFA a cui non parteciperà quest’anno: Napoli vincente Serie A quotato a 3.75.

L’incredibile contraccolpo della vittoria del Milan in Supercoppa, sarà il detonatore che incendierà i Nerazzurri di Inzaghi per il girone di ritorno.

Sul fronte bergamasco, invece, l’Atalanta guidata dal Gasp ha chiuso il girone d'andata con 13 risultati utili consecutivi, la quota vincente scudetto è fissata a 4 e la Dea è pronta a sbalordire.

Verona e Lazio a trazione over 2.5

Nel girone di andata sono Lazio e Verona i club che hanno offerto un grande spettacolo con raffiche di gol, infatti, su 19 gare ben 14 sono terminate con risultati a trazione over 2.5, mentre il Parma detiene uno score di 13 risultati con almeno tre gol totali. Anche Atalanta, Inter e Venezia hanno una grande percentuale di risultati a trazione over 2.5.

La Juventus imbattuta, con quattro 0 - 0 e una valanga di pareggi

Andiamo sul fronte opposto, quello dell’under 0.5, dove la Juventus ha dominato con quattro risultati terminati 0- 0 su 19 match giocati. Ci sono anche altre due statistiche alquanto sorprendenti, perché la Vecchia Signora ha pareggiato 11 match su 19 e non ha mai perso.

Retegui e Kean: dominio Azzurro della classifica dei bomber

Seguire le scommesse serie a in tempo reale su Betfair significa anche assistere ai gol di Retegui e Kean, che dominano la classifica dei bomber rispettivamente a quota 12 e 11 gol, con sommo gaudio di Atalanta e Fiorentina.

Una buona notizia anche in chiave Nazionale, perché Spalletti potrà fare affidamento su loro due, ma anche su altre due sorprese, Esposito e Lucca: entrambi a quota 7 gol.

Tra i migliori bomber del girone di andata c'è anche Thuram a quota 12 gol, Lookman con 9 reti e Lukaku a quota 7 marcature, a pari merito con Vlahovic e Castellanos.