Mostra pittorica dell'artista castelvetranese Rosalba D'Arienzo, 24-26 gennaio

del 2025-01-21

La IV Comm. Cons. Permanente, che annovera tra le sue funzioni la promozione culturale in tutte le sue forme, ha ideato un percorso di promozione degli artisti castelvetranesi denominato “Castelvetrano Terra di Artisti”, offrendo ad essi la possibilità di esporre le proprie opere pittoriche, scultoree e fotografiche, in spazi messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per promuovere e diffondere la cultura del bello.

In questo contesto si innesta, facendo da apripista all’idea maturata in seno alla IV Comm.ne, la mostra pittorica curata dall’artista castelvetranese Rosalba D’Arienzo, in arte RoDa’.

L’artista, che espresso la volontà e il compiacimento di donare al Comune di Castelvetrano, in persone del Sindaco Giovanni Lentini, un dipinto intitolato “1968”, commemorativo del tragico terremoto che nel 1968 colpì la Valle del Belice, esporrà le proprie opere al Convento dei Minimi, dal 24 al 26

gennaio.

La mostra sarà così articolata:

- 24/01 ore 17 APERTURA DELLA MOSTRA; ore 18 presentazione del quadro “1968” e

donazione ufficiale al Comune di Castelvetrano (consegna al Sindaco Giovanni Lentini)-

ore 20 chiusura della mostra;

- 25/01 MOSTRA PITTORICA RODA’ ore 17-20

- 26/01 MOSTRA PITTORICA RODA’ ORE 10.30/12.30 e 17/20.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castelvetrano. La cittadinanza è invitata a partecipare.