Castelvetrano, comune riceve finanziamento di oltre 250 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-21

(ph. Adobe stock)

Il Comune di Castelvetrano ha ricevuto un finanziamento di 252.118,00 euro dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo importante contributo è destinato alla digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’Amministrazione e facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici attraverso l’innovazione tecnologica.

Il progetto si inserisce tra le azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed è soggetto ad una serie di obblighi previsti dal regolamento europeo (Regolamento (UE) 2021/241) e dalle normative nazionali.

Il finanziamento è un passo importante verso la realizzazione di uno degli obiettivi programmatici di questa Amministrazione Comunale, che fin dalla campagna elettorale ha messo al centro della propria agenda la digitalizzazione dell’Ente come strumento per rendere i servizi pubblici più efficienti ed efficaci sia per i dipendenti comunali che per i cittadini.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Antonio Barresi, che ha coordinato con le fasi progettuali, e al Personale della I Direzione – AA.GG. e Istituzionali, contenzioso e servizi informatici, all’esperta per l’individuazione di bandi, contributi e finanziamenti Lina Stabile, il cui impegno è stato determinante per il successo di questa iniziativa.

Questo finanziamento rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione e l’efficienza della pubblica amministrazione, con un impatto positivo per tutta la comunità di Castelvetrano, che potrà beneficiare di servizi digitali più rapidi, trasparenti e facilmente accessibili.