Diga, il governatore Schifani dispone la messa in sicurezza immediata. Contatti con Matteo Salvini

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-21

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha dato disposizione al dipartimento regionale Acqua e rifiuti di adeguarsi immediatamente alle richieste del Mit per quanto riguarda lo sversamento parziale dell’acqua della Diga Trinità, nel territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani, per la sua messa in sicurezza. Il ministero delle Infrastrutture, in una nota dello scorso 14 gennaio, ma portata a conoscenza del presidente Schifani solo oggi, ha prescritto la riduzione del quantitativo di acqua presente fino a un’altezza massima di 50 metri.

Nel contempo, nell’ambito dei rapporti già avviati da Palazzo d’Orleans con il ministero, il presidente ha chiesto al dipartimento di individuare, nel più breve tempo possibile e in un rapporto di stretta collaborazione operativa con il Mit, gli interventi di consolidamento necessari per un rapido e definitivo superamento delle criticità dell’invaso.

Sono in corso contatti tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per un'attenta valutazione sui misure da adottare per superare le criticità relative all'utilizzo della Diga Trinità nel territorio di Castelvetrano. E' quanto si legge in una nota. "Come sempre, c'è massima collaborazione tra il Mit e la Regione Siciliana per affrontare la questione della diga Trinità. L'obiettivo è trovare una soluzione in tempi celeri. Matteo Salvini segue con attenzione il dossier". Così fonti del Mit.

Attivo anche l'Assessore di Castelvetrano Salvatore Ingrasciotta che ha avuto incontri in Assessorato Regionale ed in Prefettura. Ulteriori incontri previsti anche nella giornata di domani.