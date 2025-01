Catania, esplode palazzina a San Giovanni Galermo per fuga di gas

di: Redazione - del 2025-01-21

Esplosione di una palazzina a Catania nel quartiere di San Giovanni Galermo, la causa da ricercare ad una fuga di gas. Sette al momento i feriti. La Regione Sicilia in sinergia con Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari si sono adoperati per raggiungere il luogo colpito.

"Ulteriori squadre di volontari sono pronte per raggiungere i luoghi. Per il momento sono state evacuate decine di persone, per lo più anziane, già collocate in strutture d'accoglienza; si sta procedendo ad allontanare altri nuclei familiari delle abitazioni limitrofe. Il tratto di rete del gas è stata già chiusa e si attende che si esauriscano le fiamme del gas residuo per poi procedere alle operazionii di bonifica", così recita una nota della Regione Sicilia.

Per Enrico Trantino, sindaco di Catania, intervistato da Rainews24, “le notizie sono ancora molto frammentarie. Non abbiamo notizie di morti, ma di feriti, sarebbero sette, alcuni gravi. Due dei feriti sono nostri dipendenti dell'azienda gas che stavano lavorando sul posto, ma non sono gravi”.

Il primo cittadino aggiunge: “Sul posto operano i vigili del fuoco e la protezione civile. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non ci fossero molte persone dentro”.

Notizia in aggiornamento