Messa in sicurezza piazza Dante nei pressi della Scuola, la Consigliera Marchese presenta interrogazione

del 2025-01-22

La consigliera Comunale Marchese Gabriella del partito Forza Italia ha presentato un'interrogazione sulla messa in sicurezza della zona Piazza Dante nello specifico la zona davanti la scuola elementare e dell’infanzia.

"visto le continue sollecitazioni - legge nel testo dell'interpellanza - e richieste da parte di tante famiglie, commercianti e docenti della scuola per il verificarsi di episodi di violenza, risse, abuso di alcool, spaccio di droga e atti osceni in luogo pubblico da parte di alcuni cittadini nella suddetta piazza

chiede all’Amministrazione Comunale di trovare soluzioni immediate alla tutela della sicurezza dei cittadini. Di intensificare con la presenza dei vigili urbani nelle ore scolastiche e pomeridiane con lo scopo di vigilare la zona interessata. La rimozione delle panchine fisse nell’ area antistante la suddetta

scuola e l’installazione di piu’ punti luci e di telecamere,videosorveglianza ad evitare il verificarsi di tali episodi".



Per le motivazioni sopracitate chiede l’ iscrizione nel prossimo C.C per la rilevanza e l’ interesse dell’

argomento trattato e si chiede risposta scritta".