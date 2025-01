Domani all'Ars la VII edizione dell'Energy Conference organizzata da Energia Italia. Evento di rilievo nazionale nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-22

Tutto pronto per la settima edizione della "Energy Conference" organizzata da Energia Italia S.r.l. Società Benefit unitamente a Fondazione Energia Italia e Marketing Green S.r.l. Società Benefit ed in programma per domani presso la sede dell’Ars di Palermo (sala rossa e sala gialla).

Numerosissime le adesioni per l’atteso convegno a carattere nazionale dedicato a tutti gli operatori del fotovoltaico e del settore energie rinnovabili. Nell’ambito dei 4 panel di discussione, ai quali parteciperanno qualificati operatori di settore, saranno discusse le modalità per finanziare un futuro energetico sostenibile, il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, le prospettive di sviluppo del capitale umano e l’importanza dell’educazione sulle energie green per le nuove generazioni.

Si discuterà anche di tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale e la blockchain applicate al settore dell’energia.

L’evento ha ricevuto il gratuito patrocinio dell’Ars, Rai Sicilia, Sicindustria, Aiti, Compagnia delle opere ed è stato accreditato per l’attribuzione dei crediti formativi professionali dal consiglio nazionale degli Ingegneri (3 CFU) e dal collegio dei geometri e geometri laureati (5 CFU) di Palermo, degli architetti pianificatori - Paesaggisti e Conservatori (6 CFU) di Palermo e dei periti industriali e periti industriali laureati di Palermo.

(foto di gruppo in occasione della sesta edizione dell'Energy Conference 2024)

A intervenire per i saluti istituzionali saranno il Dott. Pietro Alongi (Assessore Ambiente Comune di Palermo), il Dott. Giuseppe Castiglione (Sindaco di Campobello di Mazara), il Dott. Nicola Catania (Presidente Associazione Sindaci della Valle del Belice), l’Avv. Stefano Pellegrino (Capogruppo Forza Italia all’ARS), l’Arch. Giulia Canale (Vice Presidente Ordine degli Architetti Palermo), l’Ing. Vincenzo Di Dio (Presidente Ordine degli Ingegneri Palermo) e il Geom. Rosano Santo (Presidente Ordine dei Geometri Palermo).

“Abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione da diverse categorie di operatori del settore - ha dichiarato il Presidente Ing. Battista Quinci - e di questo siamo estremamente soddisfatti a conferma del rilievo nazionale assunto da questo evento giunto alla sua settima edizione. Siamo convinti che sarà una preziosa e proficua giornata di discussione e confronto su temi trasversali e da cui potranno nascere opportunità per il settore delle energie rinnovabili in Sicilia e non solo.

Ringrazio l’Ars per la concessione in uso dei prestigiosi locali e tutti i professionisti che interverranno come moderatori e relatori. Un grazie anche allo staff di Energia Italia, della Fondazione Energia Italia e di Marketing Green S.r.l. che sta lavorando alacremente per la perfetta riuscita della giornata”.



Di seguito i 4 panel di discussione previsti nel corso della giornata:

● 1° Panel: Finanziare un futuro sostenibile

○ Modera: Antonio Jr Ruggiero

○ Intervengono:

1. Dott. Lorenzo Ruisi (Assessore alle Attività Produttive Regione Siciliana)

2. Dott. Annunziato Staropoli (BPER) - online

3. Dott. Nevio Boscariol (Presidente AITI)

4. Dott.ssa Erminia Sparacio e Dott. Luca Torre (CRIBIS)

5. Sicindustria

6. Dott. Daniele Pecorella (ELITE Euronext) - online

7. Dott. Massimiliano Bosaro (MF Centrale Risk) - online

8. Dott. Giampaolo Ambrosi (Fidoimpresa)

9. Dott. Giordano Guerrieri (Finera) - online

10. Dott. Alessandro Veca (Deutsche Bank)

11. Dott. Giandomenico Lo Monaco (MPS)

12. Dott. Antonino Tripoli (3SUN)





● 2° Panel: Fotovoltaico ed energie rinnovabili: le opportunità del mercato per il 2025

○ Modera: Michele Lopriore

○ Intervengono:

1. Ing. Giuseppe Maltese (Vice Presidente Energia Italia)

2. Dott. Averaldo Farri (Zucchetti Centro Sistemi spa - Green Innovation Division)

3. Matteo Poffe (Fronius Italia srl)

4. Christian De Nadai (Alusistemi)

5. Dott. Ignazio Sasanelli (TCL)

6. Ing. Mario Cattaneo (Solaredge) - Online

7. Dott. David Molina (Huawei)

8. Dott. Alberto Nadai (Qcells)

9. Ing. Gianni Silvestrini (KyotoCLUB)

10. Ing. Francesco Cappello (CER)

11. Ing. Andrea Cristini (ANIE Rinnovabili)

12. Dott. Luca Barberis (GSE) - online

13. Ing. Paolo Rocco Viscontini (Italia Solare)



● 14:30 - 16:00 - 3° Panel: Prospettive di sviluppo del capitale umano

○ Modera: Battista Quinci

○ Intervengono:

1. Dott. Girolamo Turano (Assessore all’Istruzione e Formazione Regione Siciliana) - online

2. Prof. Dott. Massimo Midiri (Magnifico Rettore Università degli studi di Palermo)

3. Dott. Daniele Manni (We DO Academy) - online

4. Dott. Claudio Rorato (Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI) - online

5. Dott. Duilio Pecorella (ANTEMAR)

6. Prof. Cinzia Cerroni (Prof.ssa Matematica Complementare COT UNIPA)

7. Dott. Salvatore Motta (Presidente CDO)

8. Dott. Antonio Boccia (Quantico) - online





● 16:30 - 17:45 - 4° Panel: Intelligenza Artificiale e Blockchain applicate alle energie rinnovabili

● Modera: Antonio Jr. Ruggiero (Qualenergia)

○ Intervengono:

1. Prof. Oreste Pollicino (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto dei Media Università Bocconi)

2. Avv. Francesco Rampone (Blockchain Italia)

3. Dott. Giulia Baccarin (MIPU) - online

4. Dott. Luigi Romano (CyberSEAS) - online

5. Dott. William Nonnis (Presidenza Consiglio dei Ministri) - manda video

6. Dott.ssa Gabriella Scipione (CINECA) - online

7. Dott. Pierluigi Gallo (Blorin)

8. Prof.ssa Rossella Arcucci (Imperial College London) - online

9. Dott. Stefan Grbovic (TreeBlock)

10. Dott. Vincenzo Rana (KNOBS) - online

(in foto alcuni momenti della sesta edizione dell'energy conference 2024)