Il lettore scrive: "Abbandoni di rifiuti in centro, quando le telecamere?"

di: Redazione - del 2025-01-24

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Sig. ra Montoleone che attraverso due immagini fa vedere quello che succede a Castelvetrano in particolare nella via Trieste e nella via Pola.

L'abbandono di rifiuti e di conseguenza topi che la notte frugano nella spazzatura, questo è quanto ci segnala la lettrice. In tanti si chiedono quando verranno installate le telecamere per punire i furbi.