Messina Denaro, Paolo Errante Parrino è irreperibile, su di lui un ordine di arresto

di: Redazione - del 2025-01-26

Il 78enne castelvetranese, Paolo Aurelio Errante Parrino, residente da decenni ad Abbiategrasso, indagato nell'ambito dell'inchiesta Hydra, ha ricevuto un ordine di arresto esecutivo, ma l'anziano da qualche giorno è irreperibile.

Ordine di arresto ma non si trova. La richiesta d'arresto per Paolo Errante Parrino, tra gli indagati della maxi inchiesta 'Hydra' sull'alleanza tra mafie, era stata bocciata dal gip. Ora, però, il Riesame ha accolto il ricorso della Dda di Milano e la Cassazione ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il problema è che Paolo Aurelio Errante Parrino, residente ad Abbiategrasso, è irreperibile.