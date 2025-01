Folgore, i rossoneri cadono a Trapani contro l'Accademia

di: Redazione - del 2025-01-26

Una sconfitta per la Folgore al termine di una gara sicuramente non bella ma combattuta specialmente nella prima frazione. Intorno al 30esimo del primo tempo i locali trovano il vantaggio con Gambicchia e conserveranno la preziosa marcatura fino alla fine. Poco dopo il goal dell'Accademia è capitan Bertoglio a sfiorare il pareggio ma il portiere trapanese è bravissimo a sventare in angolo.

Nella ripresa i rossoneri, anche se timidamente, ci provano a raddrizzare la gara, Baldè ha la palla più ghiotta per pareggiare ma scaraventa fuori da buonissima posizione. Dopo quattro minuti di recupero concessi dal sig. Aneli di Palermo il fischio finale con l'Accademia che si aggiudica l'intera posta in palio superando i rossoneri anche in classifica e pareggiando i conti negli scontri diretti, all'andata la sfida è terminata 1-0 per i rossoneri, allora allenati da Filippo Cavataio con un goal di Pace. Prossima gara, sempre in trasferta contro il San Vito dell'ex Colombo che oggi ha perso in casa della capolista.