(VIDEO) Social e querele, ai microfoni di Cnews, il Prof. Oreste Pollicino, "luminare" del diritto: "Ai giovani va insegnata la grammatica del contesto digitale"

di: Redazione - del 2025-01-27

Ai microfoni di CastelvetranoNews.it, il Prof. Oreste Pollicino, Luminare della Università Bocconi di Milano, Ordinario di Diritto Costituzionale, Professore associato di Diritto pubblico comparato e docente di Diritto dell’informazione e della comunicazione all’Università Bocconi. Abbiamo avuto il piacere di incontrare il Professore nel corso della manifestazione Energy Conference, organizzata da Energia Italia nei giorni scorsi.

I social al giorno d'oggi e le possibili querele per post e commenti scritti dietro una tastiera, la tematica è stata affrontata con il Prof. Pollicino che ha lanciato un vero e proprio segnale, rivolgendosi specialmente ai giovani: "Ci vuole una prevenzione del conflitto, e ci si arriva con la consapevolezza di quelli che sono i rischi. E' importante fare un'educazione, i principi chiave come l'educazione civica nelle scuole, i ragazzi sono lanciati in questo contesto digitale, senza avere la grammatica senza la quale si continuerà a finire in tribunale".