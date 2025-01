Diga Trinità, il governatore Schifani chiede al Dar: "Report giornaliero su riduzione livelli invaso"

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-27

Un report giornaliero sullo stato di attuazione dell’attività di riduzione dei livelli idrici della diga Trinità di Castelvetrano. L’ha richiesto, con una lettera ufficiale al dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti (Dar), il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

La nota segue la riunione che si è tenuta a Palazzo d’Orleans martedì scorso per affrontare le problematiche connesse alle gravi carenze di sicurezza dell’invaso. È stato il ministero delle Infrastrutture il 14 gennaio - così come emerso nel corso dell’incontro del 21 gennaio in Presidenza - a chiedere al Dar di adeguarsi a quanto previsto dal documento di Protezione civile della diga.