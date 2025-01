Successo per l’Energy Conference 2025, il Futuro dell’Energia Sostenibile in Italia

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-27

Si è conclusa con grande successo l’Energy Conference 2025, l’appuntamento nazionale dedicato al dibattito tecnico- scientifico sulle energie rinnovabili, organizzato da Energia Italia S.r.l. Società Benefit. L’evento, svoltosi il 23 gennaio presso l’iconica sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, Palazzo dei Normanni, ha visto una straordinaria partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e aziende leader nel panorama delle tecnologie fotovoltaiche.

Un’agenda ricca di spunti per il futuro

L’Energy Conference 2025, promossa in collaborazione con Marketing Green S.r.l. Società Benefit e la Fondazione Energia Italia ETS, si è confermata un momento chiave per il settore, offrendo una piattaforma di confronto sulle politiche ministeriali e regionali necessarie per accelerare la transizione energetica in Italia.

Durante l’evento, sono stati affrontati temi di primaria importanza come il finanziamento della sostenibilità, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e il ruolo dell’intelligenza artificiale e della blockchain nella gestione delle energie rinnovabili.

I quattro panel di discussione hanno offerto un’analisi approfondita su:

- Il finanziamento delle energie rinnovabili per un futuro sostenibile;

- Le opportunità di mercato per il fotovoltaico nel 2025;

- Lo sviluppo del capitale umano nel settore;

- L’innovazione digitale applicata all’efficienza energetica.

Interventi di alto profilo e partecipazione qualificata

Numerosi relatori di rilievo, provenienti da istituzioni, università e aziende leader, hanno contribuito a rendere la conferenza un evento di riferimento per i professionisti del settore. La moderazione da parte di esperti come Antonio Junior Ruggiero (Qualenergia) e Michele Lopriore (SolareB2B) ha garantito un confronto dinamico e approfondito sui temi trattati.

L’evento ha inoltre ottenuto il patrocinio gratuito di RAI Sicilia, ARS, Compagnia delle Opere, Sicindustria e AITI, e ha visto la partecipazione delle principali testate giornalistiche di settore, come Solare B2B e Qualenergia.it.

Un’occasione di crescita e confronto per il settore

L’Energy Conference 2025 si è distinta come un evento professionalmente formativo, accreditato dagli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Geometri, rappresentando un’opportunità unica di aggiornamento e networking per le associazioni di categoria e gli operatori della green economy.

Conclusioni e prospettive

L’ampia partecipazione (più di 200 persone in presenza e 200 persone in streaming) e l’interesse suscitato confermano l’importanza di iniziative come l’Energy Conference per il futuro della sostenibilità energetica in Italia. I temi trattati e le prospettive discusse costituiranno la base per nuove strategie e collaborazioni volte a promuovere l’innovazione tecnologica e l’impatto sociale delle energie rinnovabili.

L’appuntamento è rinnovato per la prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a stimolare il dialogo e il progresso verso un futuro energetico più sostenibile.