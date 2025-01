“La mia passione per gli scacchi tra studio e strategie”. Intervista al 15enne castelvetranese Samuele Ruggia

di: Redazione - del 2025-01-24

Il gioco degli scacchi coinvolge giovani e meno giovani che si ritrovano per trascorrere in compagnia pomeriggi tra sfide avvincenti e mosse studiate. La redazione di CastelvetranoNews.it ha avuto il piacere di incontrare Samuele Ruggia, 15enne castelvetranese, punta di diamante del club castelvetranese con la passione per il gioco degli Scacchi. Una passione che lo sta portando disputare tornei importanti in tutta la Sicilia.

Quando e come è nata la passione per gli Scacchi?

"La mia passione per gli scacchi è nata quattro anni fa grazie a mio zio Andrea. Ricordo che all'inizio mi batteva sempre, ma invece di scoraggiarmi, le sconfitte mi spingevano a migliorare. Così ho deciso di approfondire il mio studio degli scacchi leggendo libri e imparando strategie più avanzate. Dopo un po', mi sono sentito abbastanza sicuro per partecipare ai tornei. Mio padre mi ha sempre sostenuto accompagnandomi ai tornei fuori da Castelvetrano, e questo mi ha dato un grande sostegno per coltivare questa passione".

Cosa ti piace di più del Gioco degli Scacchi?

"La complessità delle strategie. Mi appassiona soprattutto la partita a tempo lungo (standard) dove ho il tempo per pensare e creare combinazioni vincenti. Mi affascina come questo tipo di gioco richieda non solo abilità tecniche, ma anche pazienza, concentrazione e resistenza mentale".

Quali premi hai vinto ed a quali competizioni ha partecipato?

"Nell’ultimo torneo al quale ho partecipato (campionato provinciale assoluto a Marsala) ho vinto la coppa come miglior fascia ELO 1600-1799. Ho partecipato a diversi tornei a Palermo (in alcuni di essi sono arrivato anche sul podio), inoltre ho partecipato anche a tornei nelle città di Enna, Marina di Ragusa, Selinunte, Partanna".

Quale è il tuo punto di forza?

"Il mio punto di forza negli scacchi è sicuramente l'apertura con il bianco. Mi piace impostare la partita in modo solido, sviluppando i pezzi, creando una struttura che mi permetta di controllare il centro e preparare un attacco. Tendo inoltre a puntare sugli errori dell'avversario costruendo situazioni che lo portino a commettere imprecisioni, portandolo in posizioni difficili".

Cosa vuoi fare da grande?

"Ancora non lo so ma sicuramente mi immagino un tipo di lavoro creativo e imprenditoriale".

A Castelvetrano sei parte di un circolo, quanti siete e chi è il Presidente e se siete aperti ad aver nuovi giocatori

"A Castelvetrano faccio parte del circolo del Re, in via delle Due Sicilie. Il presidente è Francesco Bianco. Siamo un gruppo di circa venti elementi e ci riuniamo nel fine settimana (venerdì e sabato). Il circolo accoglie sempre i nuovi arrivati al fine di aumentare sempre di più la passione verso questo gioco. Tra l'altro, l'attuale campione provinciale fa' proprio parte del nostro circolo".