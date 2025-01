(VIDEO) Nicola Catania: "Il Belìce può diventare un hub energetico, la Diga non va assolutamente chiusa"

di: Redazione - del 2025-01-24

Al termine della Energy Conference organizzata da Energia Italia, azienda leader nel settore energetico, le telecamere di Cnews hanno avvicinato Nicola Catania, presidente dei comuni del Belice che ha parlato degli obiettivi da un punto vista energetico che tutta la Valle del Belìce deve perseguire.

"C'è un'attenzione della politica proprio perchè il Belìce, - ha riferito Catania - senza grandi impatti possa diventare un hub energetico a tutti gli effetti. Ho sentito i responsabili di Terna e pare che tutto proceda bene. Progetto a rischio ambientale zero". Sulla diga ha riferito: "La Diga non va assolutamente chiusa, negli ultimi due anni in extremis sono riuscito a salvaguardare l'invaso dando un minimo di sostegno agli agricoltori".