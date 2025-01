L’Assostampa contesta l’incarico di portavoce a Nino Centonze

del 2025-01-24

Con la Determinazione Sindacale N. 8 del 20 gennaio 2025 il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini nomina come suo portavoce, ex art. 7 Legge 150/2000 il sig. Antonino Centonze. Nella delibera si prevedono le seguenti attività: “collaborare il Sindaco ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione; gestire i rapporti con la stampa locale ed organizzare conferenze stampa; gestire la comunicazione in caso di crisi o di particolari emergenze”.

Centonze che opera con mail istituzionale, svolge attività proprie dell’Ufficio stampa, di cui all’art. 9 della Legge 150/2000, predisponendo e inviando comunicati stampa, e convocando conferenze stampa. Lo denuncia la Segreteria provinciale di Assostampa Trapani.

Invece, come ribadito nella direttiva dell’Assessorato regionale alla Funzione Pubblica e Autonomie Locali, la circolare n.22 del 19 maggio 2022, questi ha “funzione di presidio della comunicazione politica del vertice dell'Amministrazione". Il Portavoce “cui la norma non richiede l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, non può pertanto, in alcun caso, svolgere le funzioni previste dalla legge per l'ufficio stampa”.

Il sig. Centonze non è iscritto all’Ordine dei giornalisti, e quindi, non può svolgere attività giornalistica. Infatti, ai sensi dell’articolo 45 della legge n.69/1963, “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto all'Ordine dei giornalisti. La violazione della disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave".

Inoltre l’articolo 9 della l.r. 17.2.2021, n. 5 prevede che quello di portavoce sia un incarico di esperto, e quindi affidato a soggetti particolarmente qualificati, la cui professionalità, che non si evince, non sia presente all’interno dell’ente.

Non si evince infine dalla Determina nemmeno se, e quanto, verrà a costare, visto che “dal provvedimento non scaturirà alcun onere finanziario per l’ente”.

La Segreteria provinciale del Sindacato Unitario dei giornalisti, chiede quindi al Sindaco di ritiriare immediatamente il provvedimento in autotutela.

“L’Amministrazione di Castelvetrano non è nuova a questo modo di operare – commenta il segretario provinciale Vito Orlando - e nel luglio 2022 aveva emanato un avviso simile, in cui si chiedeva un portavoce a titolo gratuito, che doveva svolgere le attività proprie dell’ufficio stampa, poi ritirato dopo l’intervento di Assostampa. A Castelvetrano pare che le amministrazioni cambino colore politico, ma pare che non cambi l’atteggiamento nei confronti degli operatori dell’informazione pubblica”.