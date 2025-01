La strana multa di infrazione al casello, la truffa del pedaggio autostradale non pagato

di: Redazione - del 2025-01-24

(ph. Giuseppe Buscemi avvocato della vittima della truffa )

Torna l’incubo dei finti avvisi per il pedaggio autostradale non pagato, una truffa che sembrava svanita, ma che ultimamente è tornata in voga. Un uomo residente in Menfi, riceve una lettera (sotto la relativa immagine) corredata di regolare bollettino postale con la richiesta di regolarizzare la propria posizione per un presunto utilizzo dell'autostrada senza avere pagato il pedaggio, lettera inviata da una presunta società di recupero crediti, per conto della SPN con sede a Napoli. L’utente della strada ricorda chiaramente di non aver preso l’autostrada da diversi anni e di non essere mai stato a Napoli.



Nella lettera mancano diversi elementi di chiarezza, e decide di rivolgersi allo Studio Legale Buscemi. L'uomo racconta di avere trovato, nella cassetta delle lettere, una busta contenente un verbale che contestava il mancato pagamento di un pedaggio autostradale. Il legale, dopo avere contattato la Polizia Postale ha scoperto l'ennesima truffa ai danni degli automobilisti. Il tutto, per presunti fatti verificatisi a Napoli.





Una truffa che, da quel che gli inquirenti hanno scoperto fino a ora, sarebbe stata inventata a Napoli. L’ingiunzione di pagamento del pedaggio autostradale non pagato, scritta in un italiano impeccabile e – all’apparenza – credibile, non specifica però né la tratta autostradale, né la data o il chilometraggio effettuato senza pagare.



La mancanza di dettagli deve però insospettire l'utente, l'unica cosa chiara era che sul falso Verbale, era presente un codice IBAN su cui effettuare il versamento entro il 24.01.2025, per il pagamento della multa del valore di pochi euro.



La cifra richiesta, ha dichiarato l'Avvocato Giuseppe Buscemi (nella foto in copertina) che si è occupato del caso, evidenzia la Furbizia di questi Truffatori perchè richiedere una cifra bassa probabilmente avrebbe indotto la vittima a pagare, in questo modo le persone magari per togliersi il pensiero potrebbero pagare la sanzione. I più delle volte, come in questo caso, la truffa non ha funzionato.