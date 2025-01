Castelvetrano, la Democrazia Cristiana rinforza i suoi ranghi. Entra in Dc l'avvocato John Li Causi

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-25

Dopo alcuni anni di intenso lavoro, Rosalia Ventimiglia, Commissario per Castelvetrano e dirigente nazionale del Partito, assieme ai suoi amici della DC raccoglie i frutti con una serie continua di successi politici. È inconfutabile che l’incarico assessoriale sia stato ottenuto dalla D.ssa Ventimiglia grazie al forte e leale sostegno della DC, sin dall’avvio della campagna elettorale, alla candidatura dell’ Avv. Giovanni Lentini, determinandone una vittoria politica molto importante e offrendo alla città una sindacatura autorevole e qualificata.

A distanza di pochi mesi, l’adesione alla DC del Dt. Salvatore Stuppia ha rappresentato un altro successo per il Partito che ha potuto costituire il Gruppo Consiliare assieme agli altri due Consiglieri Daniele Stallone e Mimmo Celia, che era stato nel frattempo nominato Presidente del Consiglio Comunale. Due sere fa, nel corso di una riunione nella sede di via Marconi, sono stati formalizzati alcuni incarichi in seno all’organizzazione del Partito: per le pari opportunità è stata nominata l’Avv. Alessia Asta, la D.ssa Federica Infranca sarà responsabile dei diritti per i minori e Baldo Cusumano si occuperà di rafforzare e organizzare il gruppo dei giovani DC. Le nomine sono conseguenza di una intensa attività dei giovani professionisti sia a Castelvetrano che in occasione delle attività svolte dal Partito in ambito regionale.

Nel corso della riunione del 23 sera, Rosalia Ventimiglia ed il suo Partito hanno ottenuto un altro notevole successo in termini di rafforzamento della compagine politica, grazie all’ingresso in seno alla Democrazia Cristiana dell’avvocato John Li Causi, le cui doti di professionista ed esperto politico sono ampiamente riconosciute nel nostro territorio (per militanze avute nel PD e per ultimo nel Movimento 5 Stelle ndr).

Così come era successo poco tempo prima per il Dottore Stuppia, anche l’Avvocato Li Causi ha ritenuto la Democrazia Cristiana il Partito in cui poter esprimere incisivamente e democraticamente le proprie idee, per il raggiungimento di obiettivi legati esclusivamente al “bene comune” ed al recupero di efficienza dei pubblici servizi, della visibilità positiva e del decoro che meritano Castelvetrano ed il suo territorio.

“Con questa nuova importante acquisizione, il Partito della Democrazia Cristiana - dichiara Rosalia Ventimiglia - rafforza ancora di più il suo peso politico in ambito cittadino e, conseguentemente, può far sentire più forte la sua voce a tutela degli interessi della Comunità Castelvetranese da parte del Governo Regionale”.