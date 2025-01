"Terre Valle del Belice", un nuovo modello di sviluppo turistico basato sulla piccola ricettività diffusa

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-26

Il Club di Prodotto "Terre della Valle del Belice" punta sulla la creazione di un modello innovativo di sviluppo turistico centrato sulla piccola ricettività diffusa, con l’obiettivo di valorizzare il territorio belicino e creare nuove opportunità economiche e sociali. Per promuovere questa visione, il Club di Prodotto sta organizzando una serie di incontri sul territorio della Valle del Belice, volti a illustrare il sistema di accoglienza legato alla piccola ricettività diffusa e a comunicare alle comunità locali le numerose opportunità agevolative disponibili.

In questo contesto, è stata avviata una collaborazione con lo Studio Agevola Srl, Gaspare Ancona, che presenterà il bando Turismo recentemente pubblicato dalla Regione Siciliana. Questo bando rappresenta un'occasione unica per il recupero e la valorizzazione di immobili, nonché per la creazione di nuove strutture ricettive come case vacanza, appartamenti per turisti e B&B.

Un sistema integrato per lo sviluppo turistico. Il sistema della piccola ricettività diffusa si basa su un approccio integrato che unisce investimenti, innovazione e l'introduzione di nuove figure professionali in ambito turistico, quali i Property Manager e Experience Developer entrambi investiti come Destination Local Expert. Questi professionisti si occupano di analizzare il territorio e il contesto specifico di ogni comune, sviluppando opportunità che valorizzino esperienze autentiche e gli immobili adibiti all’accoglienza turistica.

Durante gli incontri, il legale rappresentante del Club di Prodotto "Terre della Valle del Belice" Giampiero Cappellino, spiegherà il modello di business della piccola ricettività diffusa. Inoltre, Lina Stabile presenterà il portale www.visitbelice.it, finanziato con un progetto del GAL Valle del Belice (Misura 16.3).

Questo portale è integrato con altri sistemi digitali che consentono la messa online su diverse OTA (Online Travel Agencies) e piattaforme, offrendo agli utenti la possibilità di scoprire e vivere il territorio attraverso le sue peculiarità ed esperienze uniche che le comunità locali possono offrire. Oggi il turismo punta a far vivere i territori in maniera autentica e immersiva.

Il 24 Gennaio si è svolto un incontro a Caltabellotta presso la biblioteca Comunale alla presenza dell’amministrazione Comunale Il prossimo incontro sarà il 1 febbraio 2025, ore 09:30, Teatro Selinus di Castelvetrano (incontro patrocinato dall’Amministrazione Comunale).

Durante questi appuntamenti, il Dott. Gaspare Ancona illustrerà nel dettaglio le modalità di partecipazione al bando, che offre importanti opportunità di finanziamento per progetti legati ai codici ATECO 55. Un'opportunità per il territorio belicino.

Questo modello di sviluppo turistico non solo mira a incrementare l’attrattività della Valle del Belice, ma rappresenta anche una concreta possibilità di crescita per le comunità locali. Il recupero degli immobili e l'avvio di attività imprenditoriali nel settore turistico possono infatti trasformarsi in una leva strategica per lo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio.

S'invitano tutti i cittadini, gli imprenditori e gli enti interessati a partecipare agli incontri per scoprire le opportunità offerte e contribuire al futuro della Valle del Belice.

Per ulteriori informazioni sui prossimi incontri seguite le pagine facebook, istagram del Club di Prodotto

"Terre della Valle del Belice"

Email: [email protected]

Telefono: +39 3281688637

Facebook: https://www.facebook.com/terrevalledelbelice

Istagram: TERREDELBELICE

SITO WEB: www.visitbelice.it