"Indelebile" di Simone Valentini, il nuovo film in uscita al Cinema, il castelvetranese Fabrizio Ferracane co-protagonista

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-28

Esce nelle sale cinematografiche di tutta Italia Indelebile, dando inizio a un tour in cinema selezionati, con la prima tappa in Sicilia. Il film, diretto da Simone Valentini, racconta una storia di formazione a tinte noir/thriller. Prodotto da Giovanni Amico e Twister Film con il sostegno della Sicilia Film Commission e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, il film nasce da un'idea di Laura Chiossone e Paolo Bernardelli.

Veronica, una ragazza di sedici anni, sta trascorrendo le vacanze di Natale da suo nonno in un paesino dell’entroterra siciliano quando una donna scompare e torna la paura del Mostro che aveva seminato terrore nella zona dieci anni prima. La ragazza comincia improvvisamente a nutrire un terribile sospetto: il nonno potrebbe essere il colpevole.

Le riprese si sono svolte interamente in Sicilia, in particolare nella zona di Castelbuono e delle Madonie. Come le location, il cast è interamente siciliano. Nel ruolo della giovane protagonista troviamo Giulia Dragotto, già nota per la sua interpretazione nella serie Sky Original Anna, creata e diretta da Niccolò Ammaniti.

Insieme a lei, nei panni del co-protagonista, troviamo Fabrizio Ferracane, tre volte candidato al David di Donatello e vincitore del Nastro d’Argento 2019 come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione ne Il traditore di Marco Bellocchio. Recentemente, è stato insignito del premio Luca Svizzeretto alla 34a edizione del Noir in Festival proprio per la sua interpretazione in Indelebile.

Tra gli altri interpreti figurano Miriam Dalmazio, Federica De Cola, Ester Vinci, Vincenzo Crivello, Armando Santoro, Susanna Piraino e Goffredo Maria Bruno.

La prima tappa del tour siciliano di Indelebile si terrà presso il Cinema Ariston di Palermo. Successivamente, il film sarà presente in sala al CineTeatro Marconi di Castelvetrano, Multisala Grillo di Mazara del Vallo, Cinema Teatro Grifeo di Petralia, Cinema Golden di Marsala, Multisala Margherita di Acireale e Cinema Moderno di Mascalucia. Altre date verranno annunciate a breve. Durante le proiezioni, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare il regista e il cast.